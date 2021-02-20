Пока житель Гатчины был в море, у него угнали Mitsubishi за 2 млн рублей

По информации ivbg.ru, 19 февраля в полицию Гатчинского района обратилась 40-летняя жительница Гатчины.

У ее супруга угнали серый Mitsubishi Outlander. Иномарка была припаркована возле жилого дома на улице Хохлова в Гатчине. Ущерб автовладельца составил около 2 млн рублей.

Сам хозяин автомобиля находится в море, где работает вахтовым методом. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Актрисе Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной на дверь повесили гранату.