В Кингисеппском районе 21 февраля ГИБДД будет искать нетрезвых водителей

ГИБДД по Кингисеппскому району инициировало мероприятие «Нетрезвый водитель», которое пройдет на улицах населенных пунктов в воскресенье, 21 февраля.

Рейд будет направлен на поиск и привлечение к ответственности водителей, находящихся за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Информацию можно передать в дежурную часть ОМВД по телефону: 02, 2-02-02. Спасите чью-то жизнь, своевременно сообщите о пьяном водителе, потому что каждый нетрезвый водитель – это потенциальный убийца, — призывает ГИБДД по Кингисеппскому району.