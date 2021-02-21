В Петербурге задержали водителя «Приоры», ехавшей по Большевиков задом наперед

Полицейские нашли водителя белой «Лады Приоры», который несколько дней назад решил ради веселья проехать задним ходом по проспекту Большевиков.

Об задержании молодого человека сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого обнаружили еще в пятницу, 19 февраля на проспекте Пятилеток на том же авто. Задержанным оказался 28-летний уроженец республики Дагестан. На лихача составили несколько административных протоколов, машину изъяли для проверки.

Также сообщается, что молодому человеку может грозить уголовная ответственность. Какую статью УК РФ могут вменять водителю белой «Приоры» пока неизвестно.