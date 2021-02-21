Российский сенатор заявил, что WhatsApp лишится своих пользователей

Алексей Пушков, российский сенатор, в Twitter поделился мнением, что аудитория мессенджера WhatsApp начнет стремительно снижаться из-за новых условий использования приложения.

Как отметил политик, те, кого не будет устраивать новая политика мессенджера, без труда найдут ей альтернативу, не подстраиваясь под правила.

«В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее стало известно, что с 15 мая все пользователи мессенджера должны будут делиться своими данными с Facebook и его рекламной системой для анализа предпочтений в товарах и услугах. Тех пользователей, кто не примет новые правила, WhatsApp будет удалять.