Населённый пункт Троицкая Гора под Петербургом, рассчитанный на 10 тысяч человек в скором времени будет законодательно создан.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга вносят финальные изменения в закон об административно-территориальном устройстве субъекта, что даст официальное начало жизни городу.

Название нового поселения — Троицкая Гора. Территория города будет составлять 287,7 га, из них под жильё предполагается отдать 110 га, под общественно-деловую застройку — 35 га, а под сельское хозяйство — 35 га. Основой города будут малоэтажные жилые дома. Стройку еще не начали. По словам главы совета депутатов Ломоносовского района Виктора Иванова, первые 10 тысяч жителей могут появится в городе не менее чем через 10 лет. Об этом рассказали online47.