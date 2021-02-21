Житель Петербурга решил подзаработать на продаже «веселящего газа». Однако первыми его клиентами оказались сотрудники полиции.

Объявление о продаже оксида азота, размещенное на одном из сайтов в сети интернет, привлекло внимание сотрудников ГУ МВД по Ленобласти. Мужчина 48 лет продавал так называемый «веселящий газ» в двухлитровом баллоне и 25-ти шариках. Представившись покупателями, сотрудники отправились на сделку, где продавец и был задержан.

Продажа закиси азота попадает под статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях — незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена. Пропаганда, употребление или распространение закиси азота наказывается штрафов до двух тысяч рублей. Об этом рассказала «Фонтанка».

А мы напоминаем, что вдыхание «»веселящего газа» может плохо для вас закончится.