Жителю Петербурга грозит штраф за продажу «веселящего газа»

Автор: Анастасия Щербакова
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Жителю Петербурга грозит штраф за продажу "веселящего газа" Незаконная продажа, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, веселящий газ

Житель Петербурга решил подзаработать на продаже «веселящего газа». Однако первыми его клиентами оказались сотрудники полиции.

Объявление о продаже оксида азота, размещенное на одном из сайтов в сети интернет, привлекло внимание сотрудников ГУ МВД по Ленобласти. Мужчина 48 лет продавал так называемый «веселящий газ» в двухлитровом баллоне и 25-ти шариках. Представившись покупателями, сотрудники отправились на сделку, где продавец и был задержан.

Продажа закиси азота попадает под статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях — незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена. Пропаганда, употребление или распространение закиси азота наказывается штрафов до двух тысяч рублей. Об этом рассказала «Фонтанка».

А мы напоминаем, что вдыхание «»веселящего газа» может плохо для вас закончится.

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