Министерство предупредило петербуржцев о новых снегопадах 22 февраля и попросило по возможности оставаться в домах.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила жителям города о грядущем выпадении обильных осадков. 22 февраля, ночью и утром местами будет сильный снег, поэтому петербуржцев просят по возможности оставаться дома или на работе. На улице следует быть внимательным и идти аккуратно, чтобы не получить травму, как сказано в сообщении.

Отдельно ведомство предостерегло автомобилистов. При ухудшении обзора необходимо перестроиться в крайний правый ряд без сильного нажатия на педаль тормоза и включить аварийные огни. Во время гололеда не следует совершать резких маневров и превышать скорость, сообщает МЧС. Об этом рассказали Невские новости.