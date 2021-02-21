Сотрудник ФСБ, работающий в одном из аэропортов столицы, рассказал как определяют смертников на рейсах.

Сотрудник Федеральной службы безопасности на условиях анонимности рассказал, какие способы выявления смертников используются в аэропортах России.

В первую очередь контролируются все авиарейсы из мусульманских стран. Список пассажиров из Европы изучают заранее, обращая внимание на выходцев из СНГ, Кавказа и Татарстана.

Больше всего подозрений вызовет не тот турист, который просто вернулся из поездки в мусульманскую страну, а тот который прожил там полгода.

Специалист рассказал что все смертники стараются слиться в толпе, прилетая в обычной одежде. Если подозреваемого поймали, то в большинстве случаев проще всего расколоть смертника-мужчину, чем женщину, после чего его передают спецслужбам. Об этом рассказали в anews.com.