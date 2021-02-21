Комздрав Петербурга опубликовал видео, которое объясняет как правильно вакцинироваться от коронавируса.

Видеоролик опубликован в социальных сетях Комитета по здравоохранению Петербурга. На записи подробно рассказывают каждый шаг процедуры — от начала записи в регистратуре и перечня необходимых документов, до уведомления о ревакцинации, поступающей через 21 день.

На данный момент в Петербурге вакцинировали более 205 тыс. человек. Также проводится иммунизация получателей социальных услуг, проживающих в стационарах, там прививки сделали уже почти 1,3 тыс. человек. В город поступило уже 330 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказали в Невских новостях.