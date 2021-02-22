Петербуржца в федеральном розыске нашли внутри дивана в Мурино

По информации ivbg.ru, 21 февраля около 14:00 во полицию Всеволожского района сообщили о том, что в квартиру дома № 11 на Петровском бульваре в Мурино пытается проникнуть неизвестный.

Прибывшим на место сотрудникам полиции этот человек представился оперуполномоченным УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга. По его словам, в квартире живет 32-летний петербуржец в федеральном розыске.

Полицейские совместными усилиями смогли проникнуть в квартиру. Мужчину нашли в одной из комнат, где он прятался внутри дивана. Его разыскивали за кражу в июле 2020 года.

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