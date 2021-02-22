Раскрыта тайна надписи на картине «Крик» кисти Эдварда Мунка

Как сообщает New York Times, в левом углу знаменитой картины 1893 года, изображающей кричащего человека, написано «Такое мог написать только сумасшедший».

Ранее предполагалось, что надпись карандашом нанес вандал. Однако кураторы Национального музея искусств, архитектур и дизайна Норвегии заявили, что эти слова Мунк написал сам.

Искусствовед Май Бритт Гуленг побуквенно исследовал надпись и пришел к выводу, что она абсолютно идентична почерку художника.

Картина «Крик» – одно из самых узнаваемых полотен в мире. По этому показателю оно уступает она только «Моне Лизе» кисти Леонардо да Винчи.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как две женщины оделись старушками, чтобы привиться от COVID-19 в США.