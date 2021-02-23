Ссора на кладбище во Всеволожском районе закончилась стрельбой из травматического пистолета

До оружия довели удары и нож, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратился мужчина и сообщил, что к нему офис пришел рабочий из конкурирующей ритуальной компании и после ссоры достал нож, начав угрожать расправой. Для своей защиты мужчина достал травматический пистолет и выстрелил под ноги нападавшему, после чего тот скрылся.

После этого к мужчине пришел сын владельца конкурирующей компании и попытался избить его. Против обидчика был применен уже испробованный метод со стрельбой, после чего злоумышленник тоже скрылся.

В ходе применения оружия пострадавших нет, уточнили в полиции.

Правоохранители задержали троих участников конфликта и доставили в территориальный отдел полиции для установления деталей произошедшего. В отношении стрелявшего мужчины возбуждено уголовное об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.