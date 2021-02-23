Еще 18,6 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург – власти

Еще 18,6 тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В ближайшее время 18,6 тысяч доз будут развезены по прививочным пунктам», — говорится в сообщении.

Всего в северную столицу с начала вакцинации поступило 348,5 тысячи доз вакцины «Спутник V». Остаток в поликлиниках в настоящее время составляет 103 тысячи доз.

В городе работают 128 пунктов вакцинации и пять выездных прививочных бригад. Первую прививку от коронавируса сделали более 215 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 64 тысячи человек.