Массовая авария перекрыла движение в Санкт-Петербурге

Авария произошла на 130км САД КЗС Невская сторона между Кронштадтом и Курортным районом Санкт-Петербурга.
По информации очевидцев в социальных сетях произошло ДТП с участием десяти легковых автомобилей.
По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.
В настоящее время движение транспорта осуществляется только по средней полосе.
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11.02.2021 207