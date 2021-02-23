Массовая авария перекрыла движение в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Авария произошла на 130км САД КЗС Невская сторона между Кронштадтом и Курортным районом Санкт-Петербурга.

По информации очевидцев в социальных сетях произошло ДТП с участием десяти легковых автомобилей.

По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

В настоящее время движение транспорта осуществляется только по средней полосе.

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11.02.2021 207
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