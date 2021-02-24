Составлен топ-5 телеведущих в России по годовому заработку – на первом месте не Соловьев

В топ-5 по уровню заработных плат за год находятся Александр Масляков, Маргарита Симоньян, Артем Шейнин, Андрей Малахов и Владимир Соловьев.

При этом 79-летний основатель КВН лидирует в списке самых высокооплачиваемых ведущих – его доход за год составил около 500 млн рублей. На втором месте – директор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян с заработком в 250 миллионов рублей.

Ведущий шоу «Время покажет» Артем Шейнин получил доход в 100 миллионов рублей – это третье место. Четвертое место у Андрея Малахова с годовым заработком в 90 миллионов. Замыкает топ-5 Владимир Соловьев, за год заработавший около 52 миллионов рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах.