Лжесотрудник банка украл 108 тысяч рублей у пенсионерки из Волхова

По информации ivbg.ru, 23 февраля около 18:00 в полицию Волховского района обратилась 70-летняя жительница Волхова.

Около 13:00 ей на мобильный телефон несколько раз звонили с московских городских номеров. Один из звонивших представился сотрудником крупного российского банка. Он сообщил, что с банковского счета пенсионерки пытаются украсть сбережения.

Чтобы защитить средства, якобы нужны были конфиденциальные данные банковской карты. Пожилая женщина поверила мошеннику, после чего с ее счета были списаны 108 тысяч рублей.

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