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За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель может перевозить на личном автомобиле не более 240 литров бензина для собственных нужд. Емкость каждой канистры не должна превышать 60 литров. Например, водитель может взять с собой 12 канистр по 20 литров.

Канистры должны быть металлические, стальные, алюминиевые или специальные пластиковые с маркировкой канистры с плотно завинчивающейся крышкой с соответствующей резиновой прокладкой. Они должны надежно крепиться в багажнике, чтобы не было утечки и детонации. Около 10% пространства в канистре должно оставаться свободным.

Эти правила касаются перевозки топлива для личных нужд. За их нарушение водителю может грозить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей и лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Для продажи бензина действуют более строгие требования, а частные лица не имеют права торговать подакцизной продукцией.

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бензин
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Четверо иностранцев похитили человека и вымогали у него деньги в Гатчинском округе

Четверых иностранных граждан приговорили в Гатчине к срокам от 3 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы за похищение человека и вымогательство.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, не позднее 18 июля 2022 года Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиер К. вступили в сговор, чтобы похитить потерпевшего и потребовать у него деньги.

Около 7:40 злоумышленники перегородили дорогу автомобилю потерпевшего в Гатчинском округе. После этого Бахтиер К. вытащил мужчину из машины, посадил в свое транспортное средство и перевез в кафе в Санкт-Петербурге.

Там Хабибуло А., Якубали Г., Бахтиер К. и присоединившийся к ним Мехроч Д. потребовали от потерпевшего 310 тысяч рублей единовременно и по 50 тысяч рублей ежемесячно. Мужчины угрожали потерпевшему расправой. Один из фигурантов также ударил похищенного пластиковой бутылкой по голове.

Суд признал Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиера К. виновными в похищении человека. Всех четверых также признали виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

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