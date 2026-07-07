Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель может перевозить на личном автомобиле не более 240 литров бензина для собственных нужд. Емкость каждой канистры не должна превышать 60 литров. Например, водитель может взять с собой 12 канистр по 20 литров.

Канистры должны быть металлические, стальные, алюминиевые или специальные пластиковые с маркировкой канистры с плотно завинчивающейся крышкой с соответствующей резиновой прокладкой. Они должны надежно крепиться в багажнике, чтобы не было утечки и детонации. Около 10% пространства в канистре должно оставаться свободным.

Эти правила касаются перевозки топлива для личных нужд. За их нарушение водителю может грозить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей и лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Для продажи бензина действуют более строгие требования, а частные лица не имеют права торговать подакцизной продукцией.