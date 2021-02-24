Дождь, гололедица и плюсовая температура ждут жителей Ленобласти 25 февраля

В четверг, 25 февраля, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью в регионе ожидается мокрый снег с дождем, в отдельных районах гололед. Днем пройдет небольшой дождь. Местами будет туман. Температура воздуха в течение суток будет изменяться в зависимости от районов. На западе ночью прогнозируется +2…-3°C, на востоке -5…-10°C. Днем столбики термометров покажут -1…+4°C, на востоке местами до -4°C.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах сложная обстановка, гололедица.