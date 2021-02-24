Гатчинец уговорил знакомую и отца купить машины на 10 млн рублей, а затем пропал с ними

По информации ivbg.ru, 22 февраля около 21:00 в полицию Гатчинского района обратилась 30-летняя жительница деревни Малое Верево.

В 2019 году знакомый предложил ей бизнес-проект – сдавать автомобили бизнес-класса в аренду, получая ежемесячную ренту. Женщина приобрела за 2,4 млн рублей Toyota Camry и передала автомобиль 31-летнему Евгению вместе с документами. Но он пропал.

К этому моменту в полицию обратился отец того самого знакомого. Он тоже принял участие в схеме сына. Купил Toyota Camry за 2,3 млн и Toyota Land Cruiser 200 за 5,9 млн. Первые три месяца ему платили ренту, а затем пропали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что трое неизвестных нашли пушку времен Российской империи возле Подборовья.