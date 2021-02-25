Оперштаб: за сутки в России после COVID-19 выписаны 16 102 человека

За сутки в России выписаны 16 102 человека после COVID-19, за все время — 3 767 664, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 767 664», — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге — 2301, Москве — 2092, Пензенской области — 508.