Оперштаб: за сутки в России после COVID-19 выписаны 16 102 человека

За сутки в России выписаны 16 102 человека после COVID-19, за все время — 3 767 664, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 767 664», — говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге — 2301, Москве — 2092, Пензенской области — 508.
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25.02.2021 57