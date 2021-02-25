В Ленобласти продолжается снижаться число госпитализированных с COVID-19

В Ленобласти на протяжении пяти последних недель сохраняется тенденция к снижению заболеваемости и госпитализации больных COVID-19.

Это позволило сократить коечный фонд в регионе с 3 тысяч коек в январе до 1 294. Из них сегодня, 25 февраля, заняты 908, на искусственной вентиляции легких находятся 51 человек. Об этом на заседании правительства сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

С завтрашнего дня, 26 февраля, в регионе открываются еще 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Таким образом, в регионе будет работать 40 точек, где можно сделать прививку от коронавируса.

В Ленобласти за последние сутки выявили 153 новых зараженных COVID-19, в России — 11 198, Петербурге – 911.