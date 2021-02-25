Населенные пункты Ленобласти, где 25 февраля выявлены 153 новых заражения COVID-19

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 153 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 596, выздоровели — 31 369.

Волосовский район: Терпилицы (+1), Беседа (+2), Калитино (+1), Марково (+1).

Волховский район: Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Селиваново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+6), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+8), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+3), Бугры (+3), пгт. им. Свердлова (+5), Дубровка (+2), Порошкино (+1).

Выборгский район: Выборг (+14), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+3), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Коробицыно (+1), Каменногорск (+2), Ленинское (+2), Лесогорский (+1) , Большое поле (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+8), Высокоключевой (+2), Белогорка (+1), Шпаньково (+3), Малые Колпаны (+1).

Кингисеппский район: Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Алеховщина (+1) .

Лужский район: Луга (+4), Ям-Тесово (+1), Толмачёво(+3), Мошковые Поляны (+1) .

Подпорожский район: Важины (+1), Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1), Мичуринское (+2), Суходолье (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+17), Черновское (+2).

Тосненский район: Тосно (+3).

Уже на следующей неделе жителей Ленобласти ждут послабления ограничений по COVID-19. Но в “красной зоне” ограничения пока останутся. В частности, родителям могут разрешить приходить на мероприятия детей.