Населенные пункты Ленобласти, где 25 февраля выявлены 153 новых заражения COVID-19

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 153 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 35 596, выздоровели — 31 369.
- Волосовский район: Терпилицы (+1), Беседа (+2), Калитино (+1), Марково (+1).
- Волховский район: Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Селиваново (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+6), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+8), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+3), Бугры (+3), пгт. им. Свердлова (+5), Дубровка (+2), Порошкино (+1).
- Выборгский район: Выборг (+14), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+3), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Коробицыно (+1), Каменногорск (+2), Ленинское (+2), Лесогорский (+1), Большое поле (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Высокоключевой (+2), Белогорка (+1), Шпаньково (+3), Малые Колпаны (+1).
- Кингисеппский район: Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Алеховщина (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Ям-Тесово (+1), Толмачёво(+3), Мошковые Поляны (+1).
- Подпорожский район: Важины (+1), Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1), Мичуринское (+2), Суходолье (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+17), Черновское (+2).
- Тосненский район: Тосно (+3).
Уже на следующей неделе жителей Ленобласти ждут послабления ограничений по COVID-19. Но в “красной зоне” ограничения пока останутся. В частности, родителям могут разрешить приходить на мероприятия детей.