Власти не будут опускать руки в работе по преодолению бедности, не смотря на препятствующие факторы. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в работе по преодолению бедности у властей «не все получается», но работа будет вестись на постоянной основе. Песков назвал «абсолютнейшим приоритетом» борьбу с бедностью для президента.

По словам Пескова, различные факторы иногда серьезно мешают работе, но никто не собирается опускать руки и работа будет продолжаться.

«Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному Собранию, и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе», — заявил Песков.

Об этом рассказали в anews.com.