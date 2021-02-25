Власти не будут опускать руки в работе по преодолению бедности, не смотря на препятствующие факторы. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в работе по преодолению бедности у властей «не все получается», но работа будет вестись на постоянной основе. Песков назвал «абсолютнейшим приоритетом» борьбу с бедностью для президента.
По словам Пескова, различные факторы иногда серьезно мешают работе, но никто не собирается опускать руки и работа будет продолжаться.
«Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному Собранию, и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе», — заявил Песков.
Об этом рассказали в anews.com.
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