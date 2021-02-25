Поможет в реабилитации переболевших «ковидом» петербуржцев новое оборудование, физиотерапия и даже психология.

В Центре реабилитации Госпиталя для ветеранов войн провели пресс конференцию на тему реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Руководитель центра реабилитации Руслан Дмитришен рассказал о современных возможностях центра.

Период восстановления у каждого проходит по-разному, поэтому важно соблюдать индивидуальный подход. Например, помочь реабилитироваться могут электрофорез лекарственных препаратов, низкоинтенсивная магнитотерапия, лазеротерапия, лечебный массаж грудной клетки, водолечебные процедуры.

Помочь в этом может воднооздоровительный комплекс, находящий в учреждении. В нем имеется бассейн с температурой воды от 29 градусов. Рядом расположен зал для физкультуры. В нем есть тренажеры для абилитации физического состояния, микромоторики рук.

Помимо прочего, на базе реабилитационного центра функционирует метод биоакустической коррекции. Его задача состоит в улучшении психоэмоционального состояния пациента. Метод позволяет лечить эмоциональные расстройства, полученные после коронавируса. Обычно это тревога, беспокойство, утомляемость, снижение работоспособности и сниженный фон настроения.

Невские Новости / Петр Мелихов Невские Новости / Петр Мелихов Невские Новости / Петр Мелихов

На сегодняшний день в Петербургском центре реабилитации развернули 251 койку. Об этом рассказали в Невских новостях.