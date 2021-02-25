Эрмитажные коты к концу весны получат около 3 тысяч евро, которые завещал в их пользу меценат из Франции, сообщила пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен.
Ранее в декабре директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своем завещании, оставив в их пользу «небольшую сумму». По его словам, эти средства, вероятнее всего, будут израсходованы на ремонт музейных подвалов, где обитают животные.
Она уточнила, что для вступления эрмитажных котов в права наследства необходимо уплатить соответствующие налоги французской стороне, а также оплатить нотариальные услуги.
По ее словам, окончательное решение об использовании этих средств пока не принято, но Эрмитаж по-прежнему склоняется к тому, чтобы потратить их на ремонт обиталища котов, которых сейчас около 50.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими «сотрудниками». В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.