На дорогах Ленобласти ДПС в ходе рейдов обнаружили 170 нетрезвых водителей

Автор: Анастасия Щербакова
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В Петербурге и Ленинградской области с 20 по 23 февраля прошли мероприятия по поиску нетрезвых водителей сотрудниками разных правоохранительных ведомств. Статистика неутешительная. 

В масштабных рейдах приняли участие десятки нарядов ППС, ДПС, отряды спецназначения «Гром» ГУ МВД России, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, а также мобильные медлаборатории.

Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что всего было остановлено порядка 1 800 водителей на дорогах Северной столицы и Ленобласти. Из них 170 автолюбителей проверку не прошли. В ведомстве отметили, что 80 водителей от медосвидетельствования отказались, находясь при этом в алкогольном опьянении. Из них 28 человек за ездой в нетрезвом виде попались уже дважды. Теперь им грозит уголовная ответственность.

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20.02.2021 151
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