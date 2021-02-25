На дорогах Ленобласти ДПС в ходе рейдов обнаружили 170 нетрезвых водителей

В Петербурге и Ленинградской области с 20 по 23 февраля прошли мероприятия по поиску нетрезвых водителей сотрудниками разных правоохранительных ведомств. Статистика неутешительная.

В масштабных рейдах приняли участие десятки нарядов ППС, ДПС, отряды спецназначения «Гром» ГУ МВД России, подразделения по контролю за оборотом наркотиков, а также мобильные медлаборатории.

Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что всего было остановлено порядка 1 800 водителей на дорогах Северной столицы и Ленобласти. Из них 170 автолюбителей проверку не прошли. В ведомстве отметили, что 80 водителей от медосвидетельствования отказались, находясь при этом в алкогольном опьянении. Из них 28 человек за ездой в нетрезвом виде попались уже дважды. Теперь им грозит уголовная ответственность.