Ушел из жизни художник «Винни-Пуха» Владимир Зуйков

Автор: Анастасия Щербакова
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В четверг, 25 февраля стало известно о смерти Владимира Зуйкова — талантливого художника-мультипликатора и постановщика. Сообщение об этом поступило от шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова. 

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Фото: РБК

По информации портала Фонтанка причиной смерти мультипликатора стал коронавирус.

Среди проектов, над которыми работал Владимир Зуйков, были «Фильм, фильм, фильм» и три мультфильма о «Винни-Пухе»: «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости» и «Винни-Пух и день забот».

«Да, к сожалению, одного из выдающихся мастеров отечественной анимации не стало. Глубоко соболезнуем друзьям, родным и коллегам Владимира Николаевича», — сообщили в киностудии «Союзмультфильм. 
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