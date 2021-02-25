В Ленобласти приняли новый закон о социальных гарантиях

Депутаты Заксобрания Ленобласти приняли законопроект «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области», который был предложен Александром Дрозденко.

О новом законопроекте рассказали РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы администрации области.

Как сообщил изданию источник, принятый документ охватывает все сферы социальной сферы — образование, здравоохранение, благоустройство, социальную защиту, городскую среду, экономику, экологию, культуру и туризм.

Для достижения высокого качества жизни по каждому из направлений установлены целевые показатели. К примеру, законопроект предусматривает гарантию доступности первичной медико-санитарной помощи и предполагает до 2025 года создание не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов, а до 2030 года — строительство минимум восьми поликлиник», — уточнили в администрации Ленобласти.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет глава региона Александр Дрозденко.