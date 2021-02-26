«Водоканал» работает в усиленном режиме из-за таяния снега в Санкт-Петербурге, обеспечивая отвод поверхностных вод с проезжих частей городских магистралей, сообщили в пресс-службе ведомства.
По его словам, организован ежесуточный контроль за готовностью автомобильной, дорожно-строительной и специальной техники, парогенераторов, дизельных электростанций. Обеспечена готовность тягачей и прицеп-цистерн для доставки воды.
Круглосуточный прием снежных масс ведут 11 снегоплавильных (ССП) и 7 снегоприемных пунктов (СИСП).
В Санкт-Петербурге 21-23 февраля прошли сильные снегопады, в период которых уровень осадков за сутки приблизился к месячной норме. За три дня в Санкт-Петербурге выпало более 33 сантиметров снега, городские улицы в среду убирали более 1,1 тысячи машин и более 1,2 тысячи дворников.