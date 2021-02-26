«Водоканал» работает в усиленном режиме из-за таяния снега в Санкт-Петербурге, обеспечивая отвод поверхностных вод с проезжих частей городских магистралей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Водоканал в период устойчивых морозов, а также в связи с началом таяния снега работает в усиленном режиме. Несмотря на сложные погодные условия, специалисты петербургского «Водоканала» готовы устранить возможные технологические нарушения и обеспечить водоснабжением и водоотведением жителей города», — сказал собеседник.

По его словам, организован ежесуточный контроль за готовностью автомобильной, дорожно-строительной и специальной техники, парогенераторов, дизельных электростанций. Обеспечена готовность тягачей и прицеп-цистерн для доставки воды.

«В настоящее время в связи с повышением температуры и таянием снежных масс «Водоканал» обеспечивает отвод поверхностных вод с проезжих частей городских магистралей, очистку патрубков. Предприятие заблаговременно подготовило системы водоотведения к возможному интенсивному таянию снега в связи с потеплением. Специалисты дежурных бригад заранее провели промывку и очистку сетей с целью повышения их пропускной способности», — сказал собеседник.

Круглосуточный прием снежных масс ведут 11 снегоплавильных (ССП) и 7 снегоприемных пунктов (СИСП).

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