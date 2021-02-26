В Ленобласти появилось новое почетное звание — почетный работник здравоохранения

Проект закона разработан депутатами Ленобласти для поощрения ленинградских медиков. И принят во втором и третьем чтениях

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, инициированный депутатами проект областного закона «О почетном звании Ленобласти «Почетный работник здравоохранения Ленобласти» принят Законодательным собранием 47 региона 24 февраля.

Законопроект предусматривает присвоение нового почетного звания врачам, медсестрам, другим работникам системы здравоохранения Ленобласти, проявившим особое профессиональное мастерство, пользующимся авторитетом и уважением у населения и получившим признание профессионального сообщества, за личные заслуги в оказании гражданам медицинской помощи, сохранении жизни и здоровья граждан.

Согласно законопроекту почетное звание ежегодно может присваиваться не более чем трем лицам. Удостоенному почетного звания выдаются удостоверение и нагрудный знак, а также выплачивается единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей за счет средств областного бюджета Ленобласти. Почетное звание присваивается медработникам, проработавшим в медицинских организациях не менее 25 лет, из них не менее 20 лет в медорганизациях Ленобласти.

Отметим, что ранее звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленобласти» были присвоены трем тренерам Ленобласти по распоряжению главы региона Александра Дрозденко. Звания за заслуги в развитии спорта Ленобласти и подготовку спортсменов высокого класса получили тренер по дзюдо выборгской Спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Александр Смирнов, тренер по городошному спорту Приозерской спортивной школы «Корела» Виктор Торочков и тренер по хоккею Лодейнопольской детско-юношеской спортивной школы Сергей Черенков.