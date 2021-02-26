Более 56 тысяч кубометров снега вывезли за сутки с улиц Санкт-Петербурга

За минувшие сутки с улиц Санкт-Петербурга вывезли более 56 тысяч кубометров снега, сообщает городской комитет по благоустройству.

В Санкт-Петербурге 21-23 февраля прошли сильные снегопады, в период которых уровень осадков приблизился к месячной норме. За три дня в северной столице выпало более 33 сантиметров снега. После снегопадов в Петербурге началась оттепель. Жители города стали жаловаться на образовавшиеся лужи и плохую уборку.

«Последние дни дорожные предприятия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга ставят рекорды по вывозу снега с городских улиц, ежедневно наращивая объемы отгрузки на пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Только за минувшие сутки более 56 тысяч кубометров были доставлены на утилизацию», — говорится в сообщении.

Прошлой ночью в уборке городских магистралей были задействованы 1109 единиц техники и 312 дворников. Днем в пятницу работают 1125 уборочных машин, включая 500 погрузчиков и самосвалов, а также 1230 дворников. Кроме того, аллеи, бульвары, сады и парки убирают еще 113 единиц техники и 610 специалистов.

Отмечается, что службы заняты очисткой от наледи, вывозом снега, обработкой дорог противогололедными материалами. Особое внимание уделяется набережным, мостам и путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам. Дороги обрабатываются песко-соляной смесью. За прошлые сутки были использованы 740 тонн смеси.

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Кроме того, дорожные службы совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прочищают входы в ливневую канализацию, которая сейчас забита снегом, чтобы дать возможность воде уйти с тротуаров и проезжей части, отмечается в сообщении.