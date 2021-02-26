Новый штамм коронавируса обнаружили в Калифорнии

Автор: Анастасия Щербакова
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Обнаруженный штамм «ковида» в Калифорнии устойчив к существующим вакцинам и к тому же им можно заразиться одновременно с другим штаммом.

К таким неутешительным выводам пришел профессор инфекционных заболеваний в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Чарльз Чиу. Скорость распространения нового вируса вызывает беспокойство.

Его коллеги отметили, что «калифорнийский» штамм может быть так же опасен как и недавно обнаруженный «британский», что не исключает возможности заразиться обоими вирусами. Все эти факторы могут привести к появлению нового штамма, более опасного.

Тем временем российские медики дают тревожные прогнозы по наступлению третьей волны коронавируса. Из-за появления «британского» штамма её ожидают уже этой весной. Об этом рассказали Невские новости.

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