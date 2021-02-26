Александр Дрозденко и Геннадий Онищенко обсудили с молодежью итоги COVID-19

Губернатор Ленобласти и первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке пообщались со студентами ЛГУ имени Пушкина
Глава региона напомнил, что именно Ленобласть ввела у себя систему светофора, согласно которой были определены для каждой зоны свои разумные ограничения. Потом эта система была апробирована в десятках субъектов России. В свою очередь Геннадий Онищенко объяснил значение вакцинации от COVID-19.
Напомним, что записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт россияне могут через сайт Госуслуг. По поручению Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса».
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти с начала кампании прививку от коронавируса сделали 30 748 человек. Всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины. Также в регионе открываются еще 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Всего таких точек 40.