Александр Дрозденко и Геннадий Онищенко обсудили с молодежью итоги COVID-19

Губернатор Ленобласти и первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке пообщались со студентами ЛГУ имени Пушкина

«Сегодня мы выходим из второй волны коронавирусной инфекции. Это было непростое столкновение с заболеванием, с которым на первом этапе никто не знал, что делать. Мы действовали «по наитию». Сейчас научились выстраивать диалог с обществом, поняли, что одними запретами болезнь не победить», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что именно Ленобласть ввела у себя систему светофора, согласно которой были определены для каждой зоны свои разумные ограничения. Потом эта система была апробирована в десятках субъектов России. В свою очередь Геннадий Онищенко объяснил значение вакцинации от COVID-19.

«Мы показали, что биологический потенциал в нашей стране не истрачен. Мы продолжаем справляться с опасными инфекциями. Сейчас у нас создано 3 вакцины, мы начали вакцинацию населения. Они соответствуют двум важнейшим критериям: безопасность и эффективность», — сказал он.

Напомним, что записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт россияне могут через сайт Госуслуг. По поручению Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса».

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти с начала кампании прививку от коронавируса сделали 30 748 человек. Всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины. Также в регионе открываются еще 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Всего таких точек 40.