Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 1 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответит на наболевшие вопросы жителей региона в ходе прямой линии.
Связаться с главой области жители смогут в понедельник, 1 марта. Прямая линия с губернатором будет проходить с 16.00 до 17.00.
Установить телефонную связь с Александром Дрозденко можно будет по следующим номерам:
006 – набор номера необходимо производить со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок будет бесплатным;
+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость будет определяться согласно вашему.
Известно, что в прямой линии также примут участие главы администраций муниципальных районов Ленобласти.
Вам будет интересно
По экспертным оценкам Александра Дрозденко назвали лучшим среди своих коллег на Северо-Западе. Национальный рейтинг глав российских регионов за январь-февраль 2021 года...
25.02.2021 126