Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 1 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответит на наболевшие вопросы жителей региона в ходе прямой линии.

Связаться с главой области жители смогут в понедельник, 1 марта. Прямая линия с губернатором будет проходить с 16.00 до 17.00.

Установить телефонную связь с Александром Дрозденко можно будет по следующим номерам:

006 – набор номера необходимо производить со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок будет бесплатным;

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость будет определяться согласно вашему.

Известно, что в прямой линии также примут участие главы администраций муниципальных районов Ленобласти.