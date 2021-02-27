На “Коле” автомобиль столкнулся с легковушкой и вылетел прямо в автобус, один человек погиб

Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 26 февраля, на 70 километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia по касательной столкнулся с Chevrolet Cruze и от удара вылетел прямо в рейсовый автобус, который двигался навстречу.

В результате ДТП погиб пассажир Daewoo, спасателям пришлось деблокировать тело погибшего. Водителя авто госпитализировали в тяжелом состоянии. В автобусе никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МВД.