Новый веломаршрут соединил Сосновый Бор и Шлиссельбург 

Протяженность нового веломаршрута составляет более 400 километров.

Веломаршрут, который соединил Сосновый Бор и Шлиссельбург, познакомит любителей активных путешествий со старинными усадьбами, императорскими охотничьими угодьями Лисино-Корпуса и памятниками Великой Отечественной войны. А также позволит увидеть захватывающие виды Финского залива, Копорской крепости, Сосновоборской атомной электростанции.

Напомним, в ближайшие три года на особо охраняемых природных территориях и вблизи рекреационных зон Ленобласти запланировано открыть 47 новых туристических маршрутов.