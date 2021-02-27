С 2023 года в России могут ввести новые трудовые книжки

С 1 января 2023 года в России могут отменить устаревшие нормативные документы и ввести обновленную форму трудовой книжки и порядка ее ведения и хранения. Об этом говорится в пакете документов, подготовленных Минтрудом РФ.

При этом трудовые книжки старого образца останутся действительными, их замена не потребуется. Работодатели, у которых остались бланки трудовых книжек и вкладышей в них старого образца, также смогут продолжить их использовать.

Работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую книжку работников, если работа является для него основной. В случае удаленки сведения о трудоустройстве вносятся по желанию сотрудника.

Напомним, что с 1 января работникам, которые впервые трудоустроились, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Остальные сами выбрали вариант введения трудовой книжки.