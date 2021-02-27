Видео: полуобнаженные девушки в перьях станцевали в стенах администрации Волховского района 

В сеть попало видео, как девушки в бикини и перьях танцуют в администрации Волховского района, на фоне — гербы страны, области и района.
Так местные чиновницы поздравили своих коллег с 23 февраля. Хотя многие пользователи соцсетей осудили такой подарок.
Позже глава администрации Алексей Брицун прокомментировал данный ролик. В этот день его не было в городе, но ничего криминального в «творческом номере не видит, да и они же не голые танцевали». Он отметил, что место было выбрано не самое удачное, но другого и нет.
С сотрудницами уже проведена профилактическая беседа. Многие из них после публикации видео написали заявление на увольнение, но Брицун отказался их принять.
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27.02.2021 129