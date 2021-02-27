В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов 

Михаил Мишустин утвердил правила проведения государственной итоговой аттестации (ГТИ) для школьников в 2021 году. Из-за пандемии их упростили.

В частности, девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты они смогут получить, пройдя ГИА-9 только по русскому языку и математике.

А выпускникам 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по этим двум предметам. А кто планирует поступать в вуз, необходимо сдать ЕГЭ по тем предметам, которые обозначит вуз.