Эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством

Ген директор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов рассказал, как можно защитить себя от уловок телефонных мошенников, которые стали чрезвычайно активными в последнее время.

По словам эксперта, лучший способ — задавать различные уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?». Они в большинстве случаев застанут злоумышленника врасплох. Также специалист рекомендует завершать любой телефонный разговор, кажущийся подозрительным, и сразу класть трубку.

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Чаще всего преступники представляются сотрудникам служб безопасности банков, поэтому можно перезвонить в банк самостоятельно, чтобы уточнить, действительно ли произошла внештатная ситуация. Кроме того, лучше избегать слов «да» и «нет» в заговорах с неизвестными — лучше использовать фразы «алло», «слушаю вас».