Оперштаб: наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 1737

Автор: Александр Селиванов
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Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 1737, Санкт-Петербурге — 939, Подмосковье — 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва 1737, 2. Санкт-Петербург 939, 3. Московская область 617», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса в Магаданской области — 5, Еврейской автономной области — 3, Чукотском автономном округе — 1.

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