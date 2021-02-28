Во Всеволожском районе обнаружили два тайника с наркотиками

Два пакета с психотропным веществом общим весом в 200 граммов были найдены под Агалатово.
По информации правоохранительных органов, полицейские нашли в ходе проверки возможных мест закладки наркотиков 200 граммов психотропных веществ.
Экспертиза показала, что в пакетах находится синтетический наркотик.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».
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