Во Всеволожском районе обнаружили два тайника с наркотиками

Автор: Александр Селиванов
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Два пакета с психотропным веществом общим весом в 200 граммов были найдены под Агалатово.

По информации правоохранительных органов, полицейские нашли в ходе проверки возможных мест закладки наркотиков 200 граммов психотропных веществ.

Экспертиза показала, что в пакетах находится синтетический наркотик.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

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