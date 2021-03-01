Пенсионерку со связанными руками обнаружили в квартире после пожара

Находившаяся на момент приезда спасателей без сознания женщина скончалась в карете скорой помощи.
По информации правоохранительных органов, пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
После того как дверь в квартиру была вскрыта в квартире был обнаружен труп мужчины и пенсионерка со связанными руками в бессознательном состоянии.
Отмечается, что женщина скончалась по дороге в больницу. По мужчине известно, что он был неоднократно судим и провёл в местах лишения свободы четыре года и шесть месяцев.
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По факту произошедшего проводится проверка.