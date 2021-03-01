Снег и порывистый ветер ожидаются в Ленобласти 2 марта

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 2 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснением погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

Местами пройдет небольшой мокрый снег, снег. Ветер северо-западный умеренный, днем местами ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем столбики термометров покажут 0…+5°C. На дорогах гололедица.

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