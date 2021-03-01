По словам соседей, мужчина, которого нашли после пожара вместе с пожилой женщиной — наркоман с детства.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 28 февраля около полуночи произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные ликвидировали возгарание, после чего обнаружили тело 38-летнего мужчины, а также пенсионерку без сознания со связанными руками, которая оказалась матерью погибшего. Пожилая женщина скончалась в машине скорой помощи.

Соседи рассказали нелицеприятные подробности о сыне пенсионерки. По их словам, он был наркоманом с детства, постоянно устаивал беспорядки: бил стекло в парадной, расписывал стены и бегал голый. Накануне происшествия, соседи заметили его опрятным и в белой рубашке. Дальнейшие обстоятельства неизвестны. Об этом рассказали Невские новости.