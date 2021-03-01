Стало известно, какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 марта

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на заведующего бюро погоды Российского гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, 8 марта петербуржцам нужно будет утепляться.

В 2021 году 8 марта будут отмечаться сразу два праздника – Международный женский день и начало масляной недели (Сырную седмицу).

«Похолодание будет с 4 по 6 марта точно. Восьмого марта температура сохранится отрицательная, от 0 до -4 градусов», – заявил Юрий Куткевич

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что cнег и порывистый ветер ожидаются в Ленинградской области 2 марта.