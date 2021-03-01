В Ленобласти выбрали победителей и призеров регионального чемпионата WorldSkills

Жюри выбрало 213 победителей и призеров регионального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills.

Итоги были объявлены сегодня, 1 марта, во время онлайн-трансляции церемонии закрытия. Соревнования проходили с 24 по 28 февраля на 19 площадках в образовательных организациях региона. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Следующим этапом для конкурсантов станет участие в отборочном туре, победители которого отправятся на всероссийский этап чемпионата в Уфу.

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Напомним, что заявка от Ленобласти на проведение в 2022 году на территории региона чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Europe уже одобрена. Также на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills.