В Ленобласти была зафиксирована редкая магнитная буря

В понедельник, 1 марта на планету обрушилась магнитная буря с кодовым названием G2. Как отмечают эксперты, подобного не происходило несколько лет.
Отмечается, что самая сильная магнитная буря за последние полгода произошла из-за вспышки на Солнце. Исследователи отнесли геошторм ко второму виду этого природного явления.
Из-за случившейся магнитной бури, в Ленобласти были затруднены наблюдения за погодными условиями — помешала облачность и восходящее солнце. К ночи также прогнозируется геомагнитный шторм, а с ним и северное сияние.
Отметим, что во время подобного явления технические устройства могут выходить из строя, а, например, птицы сбиваются с намеченного пути.
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27.02.2021 182