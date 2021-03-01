В Ленобласти была зафиксирована редкая магнитная буря

В понедельник, 1 марта на планету обрушилась магнитная буря с кодовым названием G2. Как отмечают эксперты, подобного не происходило несколько лет.

Отмечается, что самая сильная магнитная буря за последние полгода произошла из-за вспышки на Солнце. Исследователи отнесли геошторм ко второму виду этого природного явления.

Из-за случившейся магнитной бури, в Ленобласти были затруднены наблюдения за погодными условиями — помешала облачность и восходящее солнце. К ночи также прогнозируется геомагнитный шторм, а с ним и северное сияние.

Отметим, что во время подобного явления технические устройства могут выходить из строя, а, например, птицы сбиваются с намеченного пути.