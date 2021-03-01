В Кингисеппский район прибыло 100 тонн кукурузных зерен для поп-корна из Африки

В порт Усть-Луги из Южной Африки прибыли кукурузные зерна для приготовления поп-корна в объеме 100 тонн. Фитосанитарный контроль проводил Россельхознадзор.
Лакомство к просмотру фильмов, прибывшее из Африки, после всех контрольных мероприятий отправится в Москву. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской области, сотрудники ведомства не нашли нарушений в крупной партии сырья.
По информации 47.news, груз прибыл из Южно- Африканской республики. Его отправило предприятие, базирующееся в городе Хоуптаун.
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01.03.2021 90