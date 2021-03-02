Почти в 6 млн рублей обойдутся чертежи реконструкции трассы «Нарва» в Ленобласти

Согласно техзаданию, реконструкции подлежит участок трассы с 31 по 54 километр.

Как говорится на сайте госзакупок, на 26 марта назначен открытый конкурс на рассмотрение заявок по реконструкции участка трассы А-180 «Нарва».

Отмечается, что начальная цена контракта составляет 5 миллионов 932 тысячи рублей. Средства будут выделены из федеральной казны.

Реконструкция участка трассы входит в программу «Развитие транспортной системы».